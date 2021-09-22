За вбивство до 9 років ув’язнення засуджено нацгвардійця

За матеріалами ДБР до 9 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця Національної гвардії України за вбивство.

Нагадаємо, що у січні 2021 року на Запоріжжі біля Каховського водосховища знайшли тіло чоловіка.

Слідчі ДБР встановили, що його вбив 29-річний військовослужбовець. Він запросив чоловіка у безлюдне місце та наніс йому 24 удари ножем в область шиї, тулуба і рук. Потерпілий отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Мотивом таких дій стала помста за образи дитинства.

Михайлівський районний суд Запорізької області визнав нацгвардійця винним у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Теруправління ДБР Мелітополя, процесуальне керівництво – Запорізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР