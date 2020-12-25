За вбивство підлітка у Жовкві засудили трьох його знайомих

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо трьох юнаків із Жовківщини, яких обвинувачували у вимаганні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяли смерть потерпілому (ч.4 ст.189 та ч.2 ст.121 КК України).

Встановлено, що у квітні 2019 року у Жовкві троє жителів району (на той час одному було 15 років, а двом по 17 років) вимагали у свого 17-річного знайомого 12 тис грн, які він нібито їм заборгував.

Аби хлопець повернув борг, обвинувачені завдавали йому тілесних ушкоджень. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер. З метою приховання злочину, тіло закопали на городі, поруч з помешканням одного з нападників.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури, визнав молодиків винними і призначив покарання у вигляді позбавлення волі: одному терміном на 8 років, а двом іншим – 7 років і 6 місяців кожному.

Львівська обласна прокуратура