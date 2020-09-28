Фигурант дела о тройном убийстве заработал еще и штраф, пьяным влетев на авто в столб

Корабельный районный суд Николаева признал виновным в пьяном вождении обвиняемого в тройном убийстве Александра Ноздренко и назначил ему штраф в виде 10 тысяч 200 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение суда.

Как известно, в Корабельном районе Николаева 30 июня произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля ВАЗ-2101, в результате которого легковушка врезалась в столб. Авария произошла на улице Океановской – ехавший автомобиль съехал с проезжей части, наехал на бордюр и столкнулся со столбом. На водителя автомобиля составили административные протоколы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде, поскольку у него выявили признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования. За рулем автомобиля находился Александр Ноздренко, один из фигурантов дела о тройном убийстве в Галициново.

В суде Ноздренко частично признал свою вину, суду объяснил, что не справился с управлением и поэтому врезался в столб, утверждал, что не был пьян.

В заседании также была исследована видеозапись с камер наблюдения сотрудников патрульной полиции, на которой он своим внешним видом и признакам, а также по поведению, действительно имел признаки алкогольного опьянения.

В результате суд признал его виновным административном правонарушении за вождение в состоянии алкогольного опьянения и назначил наказание в виду штрафа в 10 тысяч 200 гривен.

Как известно, убийство произошло 29 апреля 2013 года, когда Юрий Иванов, Богдан Буханок, Александр Ноздренко, в компании с которыми была и медицинская сестра Зоряна Панчук, жестоко расправились с тремя мужчинами, шедшими на рыбалку.

Компания из троих мужчин и 21-летней девушки распивали спиртные напитки на даче у одного из отдыхающих. Мимо них проходила другая компания в составе трех молодых людей. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку и в итоге завершилась убийством.

Отдыхающие на даче забили до смерти троих мужчин, раздели их, одежду при этом сожгли. После этого тела своих жертв преступники погрузили в багажник автомобиля марки «Москвич» и отвезли на свалку, где накрыли мусором.

В конце апреля 2013 года личности преступников были установлены, найден автомобиль со следами крови убитых в багажнике, кроме того, была задержана девушка, которая является соучастницей преступления. Она присутствовала при драке и, когда тела перевозили на свалку, находилась в автомобиле. По предварительным показаниям девушки, пока они ехали, она слышала доносившиеся из багажника крики о помощи одного из мужчин, который, на тот момент был еще жив.

Суд первой инстанции приговорил двух обвиняемых к 15 годам тюрьмы, а Панчук дали условный срок. Дело третьего из обвиняемых мужчин выделили в отдельное разбирательство. Апелляционный суд ужесточил наказание для трех обвиняемых мужчин до пожизненного заключения. Но в 2015-2016 годах в их деле назначили новое разбирательство.

Напомним, что в публикации «Преступности.НЕТ» описаны как события дня, когда было совершено убийство, так и решения Жовтневого райсуда Николаева, Апелляционного суда Николаевской области, Высшего суда, и нынешние судебные прения в Корабельном райсуде. // «Преступности.НЕТ»