За вбивство сина засуджено 61-річного жителя Золочівщини

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 61-річного жителя с. Залісся (Золочівський район), якого обвинувачували в умисному вбивстві власного сина (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що наприкінці лютого минулого року між чоловіком та його 34-річним сином виник конфлікт, обидва при цьому були у нетверезому стані. У ході суперечки батько вистрелив з мисливської рушниці в область грудної клітки сина. Внаслідок цього через деякий час потерпілий помер на місці події.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Золочівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 7 років та 3 місяці позбавлення волі.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури