За вбивство співмешканки на Мукачівщині судитимуть 59-річного чоловіка

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного закарпатця за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія трапилася у Ракошині в листопаді 2020 року. Встановлено, що між обвинуваченим і його співмешканкою трапився конфлікт під час застілля. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наніс 36-річній потерпілій серію ударів складним ножем у груди, шию та підборіддя. Від отриманих поранень і кровотечі жінка померла на місці інциденту.

На час проведення слідства закарпатець за доводами прокурора утримувався під вартою. Наразі ж обвинувальний акт стосовно нього скеровано до Мукачівського міськрайонного суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури