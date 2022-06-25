За вбивство співмешканки у Дніпрі затримали 45-річного чоловіка

Під час конфлікту підозрюваний наніс 55-річній потерпілій смертельне ножове поранення.

Злочин стався 24 червня близько 21.30 в одному з будинків в Самарському районі міста. Працівники поліції з’ясували, що між 45-річним чоловіком та його співмешканкою виникла сварка, під час якої затриманий завдав потерпілій ножове поранення у груди. Від отриманої травми 55-річна жінка померла на місці.

Працівники відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції того ж дня затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину — кухонний ніж.

25 червня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції