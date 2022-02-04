За вбивство співмешканки виноградівця засуджено до 13 років ув’язнення

Прокурор Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури у суді домігся призначення місцевому мешканцю покарання у виді 13 років позбавлення волі. Його обвинувачують в умисному вбивстві своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України) 14 вересня минулого року.

У судовому засіданні прокурор довів, що того вечора чоловік напідпитку поконфліктував зі своєю співмешканкою, а згодом – задушив. Те, що смерть настала від механічної асфікції – удушення від стискання шиї – підтвердили результати проведеної судово-медичної експертизи. Крім того, медики виявили у жінки переломи та синці на тілі й обличчі. Попри те, що обвинувачений свою провину у скоєному не визнавав, суд повністю підтримав позицію прокурора щодо ув’язнення особи на 13 років.

Під час слідства, а згодом і судового розгляду виноградівець перебував під вартою без можливості внесення застави. Там він і знаходитиметься до набранням вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури