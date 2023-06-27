На Волині заблоковано стійкий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими СУ ГУНП в області та оперативниками 6-го Волинського прикордонного загону, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, задокументували злочинну діяльність 26-річної волинянки, яка налагодила схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

За налагодженою схемою зловмисники вносили ухилянтів в систему «Шлях» як водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 5 тис. 500 дол. США.

Правоохоронці затримали фігурантку під час здійснення переправлення військовозобов’язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області.

Крім того, за її місцем проживання поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили речові докази по справі: гроші в національній та іноземній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатки ФОП та інше.

Слідчі затримали фігурантку в порядку статті 208 КПК України та оголосили їй про підозру за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину, а також коло осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Сектор комунікації поліції Волинської області