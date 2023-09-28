Нардепка Інна Совсун написала заяву у поліцію на Арестовича, через його скандальний семінар про жінок

Народна обраниця від фракції “Голос” Інна Совсун написала заяву у поліцію на ексрадника глави ОПУ Олексія Арестовича, через його скандальні вискакування щодо жінок.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Інни Совсун.

Народна обраниця від фракції “Голос” Інна Совсун написала заяву у поліцію на ексрадника глави ОПУ Олексія Арестовича, через його скандальні вискакування щодо жінок.

Напередодні журналісти опублікували заяви Олексія Арестовича з його “психологічного семінару”, де він висловився про жінок. Зокрема він назвав жінок “істотами”, яких “хочеться придушити”.

“Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться трахнути, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нахрін, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами котролювати, каструвати, нікуди не пускати”, – казав Арестович на семінарі.

Його висловлювання викликали чималий резонанс. Зокрема нардепка Інна Совсун зазналась, що у неї “Не вистачило нервів” додивитись семінар Арестовича, однак опубліковану розшифровку семінару вона порівняла зі злочинами росіян на ТОТ України.

“Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості”, – наголосила народна обраниця.

Вона додала, що якщо хтось з учасників “семінару” Арестовича раптом спробує задушити жінку, то винні у цьому також будуть і ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон.

“Час закінчувати з цим “цирком”, вже давно не смішно”, – резюмувала Совсун.

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