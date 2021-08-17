За вбивство в ході бійки у кафе судитимуть мешканця Новоайдару

Щастинською окружною прокуратурою Луганської області за результатами досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного мешканця смт Новоайдар Щастинського району за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, вночі 21 лютого 2021 року під час перебування у місцевому кафе між двома чоловіками виник конфлікт. Через деякий час він продовжився надворі та переріс у бійку, під час якої обвинувачений дістав ніж та вдарив ним потерпілого в область серця. Внаслідок отриманого ножового поранення останній помер на місці. Нападник зник з місця скоєння злочину, а про подію повідомили друзі потерпілого, які знаходились неподалік.

У результаті невідкладних першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили обставини злочину та місцезнаходження причетної до його вчинення особи.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)