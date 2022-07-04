За вбивство в Новомосковському районі затримали 55-річного чоловіка

Під час словесного конфлікту зловмисник наніс смертельне ножове поранення потерпілому.

Злочин стався 3 липня близько 18:30 у приміщенні сторожки колишньої бази відпочинку, що у Новомосковському районі. Працівники поліції з’ясували, що між 55-річним чоловіком та його 43-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний узяв до рук ножа та завдав потерпілому поранення у живіт. Від отриманих травм чоловік помер.

Того ж дня працівники кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину — кухонний ніж.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. На теперішній час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу злодію. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції