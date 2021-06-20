За вбивство в стані афекту чоловіка відпустили з іспитовим строком

У березні цього року близько 12 години між обвинуваченим і загиблим виникла сварки на кухні. Покійний неодноразово принижував честь і гідність обвинуваченого. Того дня чоловікові були заподіяні легкі тілесні ушкодження та висловлювалися принижуючі погроз щодо засунення його голови у непрацюючу на той час духовку газової плити.

Як згодом показала психологічна експертиза, обвинувачений в стані афекту, тобто сильного душевного хвилювання, схопив до правої руки кухонний ніж, який лежав поряд із газовою плитою, і завдав кривднику п’ять ударів ножем в область тулубу та шиї, від чого той помер у лікарні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею 116 КК України, як умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання, що зумовлено систематичним приниженням честі та гідності особи з боку загиблого.

Між обвинуваченим і потерпілою (імовірно родичкою вбитого) укладено угоду про примирення. Чоловік повністю визнає свою винуватість, щиро розкаюється і зобов’язується відшкодувати потерпілій 20 тисяч гривень моральної шкоди протягом року з моменту набрання вироком законної сили.

Суд призначив узгоджене покарання – 3 роки обмеження волі, звільнивши чоловіка з іспитовим строком 1 рік та обов’язком повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.