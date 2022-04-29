За вбивство жінки у Кривому Розі затримали 42-річного чоловіка

Під час сварки чоловік ножем наніс потерпілій тілесні ушкодження, а потім розчленував тіло.

29 квітня до поліції надійшло повідомлення про вбивство у Покровському районі Кривого Рогу. Для з’ясування обставин на місце негайно прибули поліцейські.

Як встановили правоохоронці, напередодні в гості до 42-річного злочинця прийшла потерпіла. Під час спілкування між ними виник конфлікт, вході якого чоловік наніс жінці ножові поранення, а потім розчленував.

Два фрагменти тіла поліцейські виявили у різних містах двору багатоповерхівки.

Раніше нападник вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Особа жінки встановлюється поліцію, приблизний вік померлої 30 років.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП