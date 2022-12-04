За вбивство мешканки Кам’янського поліцейські затримали 61-річну жінку

Під час конфлікту підозрювана схопила ніж та вдарила потерпілу у груди, після чого втекла.

Поліцейські встановили, що злочин стався 1 грудня близько 19:00. Жінки перебували в гостях у знайомого чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час сутички підозрювана схопила ніж та завдала 49-річній жінці смертельне ножове поранення. Зрозумівши, що накоїла, вона втекла з місця злочину.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 2 грудня близько 5:20 від доньки померлої.

Поліцейські оглянули місце злочину, зібрали речові докази та довели причетність підозрюваної до злочину.

2 грудня за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою їй повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП