За вбивство новонародженої дитини засуджено мешканку Прикарпаття

За публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури 41-річну жінку визнано винуватою у вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст.117 КК України). Їй призначено покарання – 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

В суді прокурори довели, що жінка приховувала свою вагітність та 10 липня 2023 року вдома самостійно народила немовля. Хлопчик був доношеним та здоровим, вагою понад 3 кг.

Однак після пологів матір, обгорнувши його сорочкою і халатом, викинула новонародженого в криницю з водою, яка була розташована біля її будинку.

До набрання вироком законної сили їй залишено обраний під час судового розгляду запобіжний захід – тримання під вартою.

Івано-Франківська обласна прокуратура