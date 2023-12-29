За вбивство подружжя пенсіонерів двох чоловіків засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та умисному вбивстві двох осіб (ч. 4 ст. 187, п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Їм призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна кожному.

Прокурори в суді довели, що у 2020 році у Львові, обвинувачені заволоділи майном подружжя пенсіонерів та реалізували план вбивства.

Для цього вони організували зустріч з потерпілими нібито під приводом огляду у них житла для подальшої оренди. Будучи в помешканні, 20-річний нападник наніс власникам численні удари ножем, від яких ті померли на місці.

В той час його 20-річний спільник пильнував обстановку на вулиці.

Після чого обвинувачені привласнили цінні речі 66-річного чоловіка та 67-річної жінки, які були при них, а також ключі від іншої квартири, де потерпілі безпосередньо проживали. Згодом вони проникли туди і викрали звідти майно.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури