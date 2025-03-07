За вбивство сусіда житель Полтави отримав 12 років ув’язнення

За апеляційною скаргою Полтавської обласної прокуратури жителю Полтави призначене суворіше покарання за умисне вбивство сусіда (ч. 1 ст. 115 КК України).

Злочин полтавець скоїв у листопаді 2021 року в своєму помешканні.

Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар оселі молотком близько 10 разів вдарив сусіда по голові та тілу.

Через 20 хвилин він викликав правоохоронців, яким розповідав, ніби сусід «впав з дерева чи в яму, що він пішов у магазин, а повернувшись, побачив потерпілого на підлозі». У подальшому вигадав версію про самозахист.

Наступного місяця, перебуваючи в лікарні, потерпілий помер.

На підставі зібраних доказів і проведених експертиз прокурори довели вину зловмисника у вбивстві. Однак, не погодившись із призначеним судом І інстанції покаранням – 9 роками позбавлення волі, оскаржили вирок.

Полтавським апеляційним судом чоловіка засуджено на 12 років.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури