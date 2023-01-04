За вбивство свекрухи ізяславчанка проведе за ґратами 7 років

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винною 58-річну жительку м. Ізяслав в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Трагічний випадок стався у грудні 2021 року в Ізяславі. Жінка спільно з чоловіком проживала у свекрушиному будинку.

Довгий час засуджена доглядала за літньою родичкою, але стосунки з нею не складались. Під час одного із конфліктів вона забила 80-річну свекруху до смерті. Схопила те, що було під рукою – дерев’яну швабру, якою нанесла близько 20 ударів по голові потерпілої та численні удари – по інших частинах тіла. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури