За вбивство та побиття односельців судитимуть жителя Вараського району

Група слідчих ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статей 121, 115 КК України. За погодження із прокуратурою обвинувальний акт відносно 43-річного жителя села Озеро скеровано на розгляд суду.

Події розгорталися першого жовтня цьогоріч біля місцевого магазину. Між трьома односельцями на ґрунті особистих неприязних стосунків виник конфлікт.

Під час сварки 43-річний чоловік напідпитку завдав удар в обличчя 44-річному, який упав і втратив свідомість. Потому зловмисник дістав розкладний ніж і вдарив ним у живіт і плече 51-річного односельчанина, який сидів на лавці. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події, а іншого потерпілого госпіталізували із тяжким пораненням ока, відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та кісток носа.

43-річного жителя села Озеро затримали в порядку статті 208 КПК України. За сукупністю зібраних доказів слідчі ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП повідомили йому про підозру. На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Матеріали справи тепер уже розглядатиме суд. Обвинуваченому, який розкаюється у скоєному, може загрожувати до п’ятнадцяти років за ґратами.

Обставина, яка обтяжує покарання — вчинення кримінальних правопорушень у стані сп’яніння. Результати медичного огляду показали 1,5 проміле.

Відділ комунікації поліції Рівненської області