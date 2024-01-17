За вбивство тестя лучанин отримав 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту вистрілив у груди 59-річному тестеві із мисливської рушниці, спричинивши його смерть.

Згідно з вироком суду лучанин, який відтоді перебуває під вартою, сім років проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури