За вбивство вітчима до 13 років ув’язнення засуджено жителя Гайсинщини

За публічного обвинувачення прокурора Гайсинської окружної прокуратури жителя Гайсинського району судом визнано винуватим в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України).

Ладижинським міським судом Вінницької області йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 30-річний обвинувачений, вже будучи раніше засудженим за злочин проти життя й здоров’я людини, знову вчинив умисне вбивство.

У грудні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт зі своїм вітчимом, в розпал якого наніс останньому численні удари сокирою та відламаною ніжкою кухонного столу.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На вирок обвинувачений очікував під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури