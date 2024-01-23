За вбивство вітчима до 13 років ув’язнення засуджено жителя Гайсинщини
За публічного обвинувачення прокурора Гайсинської окружної прокуратури жителя Гайсинського району судом визнано винуватим в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України).
Ладижинським міським судом Вінницької області йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що 30-річний обвинувачений, вже будучи раніше засудженим за злочин проти життя й здоров’я людини, знову вчинив умисне вбивство.
У грудні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт зі своїм вітчимом, в розпал якого наніс останньому численні удари сокирою та відламаною ніжкою кухонного столу.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
На вирок обвинувачений очікував під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.
Наразі вирок не набрав законної сили.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратури