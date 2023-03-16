За вбивство власної матері засуджено мешканця Яворівщини

За публічного обвинувачення Яворівської окружної прокуратури 39-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2021 року в одному із сіл Яворівського району засуджений проживав із своєю 60-річною матір’ю. Вони часто розпивали алкогольні напої.

Під час чергового застілля між матір’ю та сином виникла суперечка. В ході якої засуджений наніс численні удари кулаками по голові та тілу жінки, після чого взяв дерев’яну палку та продовжував бити нею.

Після того накрив її обличчя светром, щоб закрити доступ кисню та почав душити руками за шию. Потерпіла померла від асфіксії на місці.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури