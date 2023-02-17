За вбивство знайомого рівнянин відправиться за грати на 13 років

Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді довів вину 23-річного рівнянина, якого обвинувачували в умисному вбивстві свого товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, 17 січня 2021 року на вул. Генерала Безручка в обласному центрі виявили мертвим молодого чоловіка з ножовим пораненням грудей.

Правоохоронці встановили, що загиблий проживав у будинку поряд з місцем вбивства, а смертельні тілесні ушкодження спричинив йому товариш, який з місця злочину втік. По гарячих слідах, за декілька годин, вбивцю розшукали та затримали у нього ж вдома.

У суді прокурор, на основі зібраних доказів довів, що того вечора між загиблим та обвинуваченим виник конфлікт через нібито боргові зобов’язання, в ході якого зловмисник, діставши з кишені складаний ніж, умисно вдарив ним свого товариша в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Рівненським міським судом чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Крім того, суд задоволив цивільні позови потерпілих на загальну суму 1,2 млн грн.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури