За вчинення смертельної ДТП у Полтаві та спробу підкупу судитимуть водія

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтави за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у серпні 2021 року полтавець на автомобілі «Toyota Corolla» виїхав за межі проїжджої частини на тротуар і збив двох жінок, одна з яких через місяць померла у лікарні, не приходячи до свідомості.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій пропонував працівникам поліції 8 тис грн неправомірної вигоди за непроведення огляду на стан сп’яніння та уникнення відповідальності. Правоохоронці відмовилися від грошей і встановили, що рівень алкоголю в крові чоловіка – 2,8 проміле.

Під час слідчих дій також з’ясовано, що у 2017-2018 роках обвинувачений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури