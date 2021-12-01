За вчинення умисного вбивства мешканець Київщини проведе за ґратами 14 років

За підтримання публічного обвинувачення Бучанською окружною прокуратурою судом 27-річний чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Злочин трапився в одному із сіл Вишгородського району в березні 2016 року.

Двоє товаришів познайомилися в сільському магазині з місцевим мешканцем, який і запросив їх до себе додому. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками сталася сварка. Гості били потерпілого руками, потім скляними пляшками з-під алкогольних напоїв по обличчю та голові, а згодом засуджений завдав йому удар ножем в область шиї. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер.

Суд визнав докази сторони обвинувачення ґрунтовними та засудив чоловіка до 14 років позбавлення волі.

Стосовно іншого учасника злочину матеріали виділено в окреме кримінальне провадження. Наразі він перебуває у розшуку.

Київська обласна прокуратура