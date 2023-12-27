За вчинення розбою, підпалу майна та вимагання кримінальний дует отримав вирок суду

На Кам’янеччині зловмисники певний час тероризували представників місцевого бізнесу, допоки їх не затримали правоохоронці.

Перший епізод їхньої злочинної діяльності — розбійний напад на фермерське господарство у с. Міцівці на Дунаєвеччині. Зловмисники проникли на територію, побили охоронця, зв’язали йому руки, заклеїли рот скотчем та погрожували вбивством. Самі ж пішли до офісного приміщення, де за допомогою лома відкрили сейф і викрали з нього понад 70 тисяч гривень. А щоб приховати сліди злочину, кинули до приміщення «коктейль Молотова».

Крім того, протягом пів року спільники вимагали в місцевого підприємця пів мільйона гривень за не перешкоджання його діяльності. Вони телефонували потерпілому, залякували та погрожували розправою. Коли ж усні погрози не подіяли, злочинці вирішили здійснити підпал продуктового магазину та автомобіля підприємця, завдавши майнової шкоди на понад 400 тисяч гривень.

Поліцейські встановили причетність двох чоловіків до вчинення вищевказаних злочинів, провели досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували до суду обвинувальні акти за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 189 (Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі суд завершив розгляд матеріалів провадження та виніс фігурантам вирок у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 11 місяців та 8 з половиною років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області