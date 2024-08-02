За вчинення розпусних дій та зґвалтування неповнолітньої чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення

Слідчі Конотопського районного відділу поліції завершили досудове розслідування стосовно 36-річного чоловіка за вчинення розпусних дій та зґвалтування неповнолітньої та під процесуальним керівництвом прокуратури направили до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, події відбувались в одному з населених пунктів Конотопського району. Чоловік проживав разом зі своєю співмешканкою, її молодшою сестрою та їх матір’ю. Попри те, що він знав, що сестрі його співмешканки всього 14 років, він спочатку розбещував її, а потім декілька разів зґвалтував. При цьому погрожував дитині, щоб вона нікому не розповідала.

Лише коли випадково мати дівчинки зайшла в кімнату та побачила злочинні дії чоловіка, вона повідомила в поліцію.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені членом сім’ї) КК України та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) КК України. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області