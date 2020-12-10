У столиці іноземця затримали за ножове поранення товариша

Після вживання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла сварка, під час якої порушник вдарив ножем у груди своєму знайомому.

Потерпілий, перш ніж втратити свідомість, встиг вибігти на вулицю та зупинити авто з патрульними поліцейськими, які надали йому першочергову медичну допомогу та викликали лікарів.

Близько 02:00 години на вулиці Верхній Вал до працівників патрульної поліції за допомогою звернувся чоловік із пораненням грудної клітини. Після надання першої допомоги поліцейські викликали на місце події лікарів та слідчо-оперативну групу.

Старший слідчий Подільського управління поліції Богдан Злотенко зазначив про те, що при спілкуванні з правоохоронцями чоловік зміг повідомити, що вдарив його знайомий, з яким під час розпивання спиртних напоїв у нього виникла сварка:

«Отримавши тілесне ушкодження, чоловік вибіг із квартири на вулицю та звернувся до поліцейських, які в той час патрулювали територію Подільського району. Незважаючи на те, що потерпілий не зміг назвати точної адреси, ми знайшли будинок та квартиру, в якій він отримав ножове поранення».

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили ніж зі слідами крові, який направили для проведення відповідної експертизи, а також у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 55-річний громадянин іншої держави.

«Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі затриманому уже повідомлено про підозру у скоєнні цього кримінального правопорушення і найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва