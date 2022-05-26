Поліцейські завершили розслідування вбивства жителя Коростишівської громади Житомирщини

25 травня скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного жителя села Кропивні. Слідчі відділу поліції №2 Житомирського районного управління зібрали докази його причетності до умисного вбивства 20-річного племінника.

Повідомлення про безвісне зникнення 20-річного жителя села Кропивні Коростишівської громади надійшло до поліції 16 березня. Родичі вказали, що востаннє бачили молодика наприкінці лютого. Він і раніше міг не з’являтися додому декілька днів, проте, коли хлопець не повернувся за два тижні, родина забила на сполох.

Оперативники розпочали проведення необхідних розшукових заходів для встановлення місцезнаходження зниклого. До пошуків долучилися і члени родини з небайдужими односельцями. Саме вони 4 квітня виявили у посадці неподалік села насип свіжої землі та повідомили про знахідку правоохоронців.

Коростишівські поліцейські, які прибули на місце події, виявили засипане тіло хлопця, якого розшукували вже більше двох тижнів. За висновками судово-медичної експертизи смерть чоловіка настала внаслідок множинних переломів черепа з ушкодженням головного мозку.

Поліцейські провели низку оперативних заходів та встановили причетність до загибелі потерпілого його тоді ще 34-річного дядька, який проживав з родиною хлопця в одному будинку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 27 лютого близько 21 години за місцем проживання між чоловіками виник конфлікт через різницю поглядів на повномасштабне вторгнення росії на територію нашої держави. У результаті молодший з родичів отримав травми голови, несумісні з життям. Після учиненого дядько на господарському візку вивіз тіло племінника у посадку, де і закопав.

На підставі результатів проведених експертних досліджень та інших зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Після проведення усіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за вчинене діяння обвинуваченому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції