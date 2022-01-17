За вимагання $250 тис. «боргу» у директора ТОВ затримано харків’янина

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова в рамках досудового розслідування за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, затримано 54-річного харків’янина (ч. 4 ст. 189 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Аміл Омаров, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року чоловік пред’явив вимогу директору товариства з обмеженою відповідальністю передати йому за неіснуючий борг грошові кошти у розмірі 250 тис. доларів США.



13 січня 2022 року чоловік знову почав вимагати від директора ТОВ передати вказану суму, погрожуючи застосуванням насильства над ним.

17 січня 2022 року директор підприємства під час зустрічі із вимагачем передав йому частину грошових коштів у сумі 150 тис. доларів США.

Відразу після цього чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури