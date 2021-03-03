За вимагання хабаря судитимуть службових осіб АТ «Харківський тракторний завод»

Харківською місцевою прокуратурою № 5 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадових осіб АТ «Харківський тракторний завод» за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «Харківський тракторний завод» вимагали та отримали від працівника підприємства неправомірну вигоду у розмірі 3 тисячі доларів США за видачу ордеру на постійне проживання в гуртожитку заводу.

Як повідомлялось раніше, представники керівного складу АТ «Харківський тракторний завод» систематично вимагали неправомірну вигоду за оформлення ордеру, на підставі якого можна було здійснити приватизацію кімнат у гуртожитку вказаного підприємства.

Працівникам, які відмовлялись сплачувати вказані кошти, керівництво підприємства повідомляло про те, що їх будуть переселяти до іншого гуртожитку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури