За вимагання 150 000 доларів судитимуть колишніх правоохоронців

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області у вимаганні 150 000 доларів США неправомірної вигоди в керівника юридичної особи за непритягнення до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.

У межах досудового розслідування, яке здійснювало НАБУ, встановлено, що детектив центрального управління БЕБ та слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Київській області висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані з вимаганням, щодо надання неправомірної вигоди.

Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу переконували його в невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Зауважимо, що після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детективів БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області їх було звільнено із займаних посад.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура