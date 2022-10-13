За вимагання та одержання ₴30 тис. хабаря судитимуть посадовця Управління Укртрансбезпеки на Сумщині

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Сумській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, старший державний інспектор вимагав 30 тисяч гривень у перевізника за непритягнення до адміністративної відповідальності та нестворення штучних перешкод під час здійснення вантажних перевезень по Сумській області.

Правоохоронці затримали посадовця 28 січня 2022 року під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались слідчими четвертого слідчого відділу та співробітниками четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура