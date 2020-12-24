За замах на заволодіння понад 600 тис. грн. при ремонті доріг судитимуть двох осіб

За погодженням з обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном, службового підроблення (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та виконроба цього ж ТОВ за фактом співучасті у закінченому замаху на заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2018 році між одним з відділів виконавчого комітету Первомайської міської ради, комунальним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у м. Первомайський Харківської області. Директор і виконроб товариства з обмеженою відповідальністю вступили у змову з метою заволодіння чужим майном.

Так, виконроб надав підлеглим йому співробітникам вказівку щодо зменшення товщини асфальтобетонного покриття, яке укладалось. Директор ТОВ, у свою чергу склав і видав офіційний документ, а саме акт приймання виконаних робіт, зазначивши недостовірні відомості щодо улаштування верхнього шару покриття. Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених у документах, складає понад 600 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури