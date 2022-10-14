За зберігання понад 100 тисяч файлів порнографічного характеру за участі дітей судитимуть мешканця Київщини
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, за фактом зберігання і розповсюдження фото та відео файлів порнографічного характеру за участю дітей (ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).
За даними слідства, мешканець Бучанського району зберігав на своєму персональному комп’ютері та у телефоні понад 110 тисяч файлів, які згідно з висновком експерта, є дитячою порнографією. Обвинувачений встановив на свій комп’ютер спеціальну програму, куди завантажував файли порнографічного характеру та надавав до них доступ іншим користувачам.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу працівників відділу протидії кіберзлочинам в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet