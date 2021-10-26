За збитки на ₴900 тисяч судитимуть експосадовців Луганської ОДА та держпідприємства

Експосадовці розробили схему привласнення коштів обласного бюджету, які були виділені на проведення робіт з охорони природного навколишнього середовища.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області, упродовж 2018 року зловмисники уклали низку договорів на виконання природоохоронних заходів відповідно до регіональної програми. Кошти на їх проведення виділялися з обласного бюджету.

З метою їх заволодіння до офіційних документів вносилися недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт та їх вартість. Внаслідок такої діяльності на той час керівника одного з управлінь ОДА та його спільника – директора державного геологічного підприємства — було завдано збитків на майже 900 тис. грн.

На підставі отриманих доказів слідчі обласної поліції склали обвинувальний акт стосовного колишніх посадовців. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт за погодженням із Луганською обласною прокуратурою скеровано до Сєвєродонецького міського суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України