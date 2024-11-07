За збут неякісного пального через підконтрольні АЗС на Буковині судитимуть підприємця

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора двох автозаправних станцій за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, з квітня по жовтень цього року підприємець реалізовував через підконтрольні йому АЗС бензин та дизельне пальне, які не відповідають вимогам ДСТУ.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 3,6 т фальсифікованого дизпалива та понад 4,5 т неякісного бензину.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура