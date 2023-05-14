За «здобич», викрадену з легковика, зловмисник купив собі авто

Чоловік проник до чужого автомобіля шляхом сканування сигналізації. Після чого поцупив звідти понад 30 000 доларів США та ноутбуки. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся мешканець району та повідомив, що на вулиці Щусєва невідомі обікрали його власний автомобіль. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

«Ми зʼясували, що зловмисник близько 20:00 на вулиці Щусєва підійшов до припаркованого автомобіля марки «Сузукі” та переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, відсканував замок. Після чого, під виглядом «власника» іномарки спокійно сів до авто, забрав із салону два ноутбуки, 37 000 доларів США та пішов з місця».

Оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Шевченківського управління поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів на вулиці Захарівська виявили ймовірного підозрюваного. Ним виявився киянин, 1982 року народження.

Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, поліцейські встановили, що за викрадені кошти порушник придбав собі автомобіль. У рамках кримінального провадження слідчі вилучили транспортний засіб, який арештували з метою подальшої конфіскації для відшкодування збитку потерпілому.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, яка скоєна в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі», – додав Ігор Падюк.

Відділ комунікації поліції Києва