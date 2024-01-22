За вживання та збут психотропної речовини у Житомирі судитимуть патрульного поліції

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно працівника патрульної поліції за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту психотропної речовини (ч. 1 ст. 307 КК України).

За даними слідства, поліцейський одного з батальйонів Управління патрульної поліції в області купував психотропну речовину (особа наразі встановлюється).

Придбаний амфетамін 26-річний обвинувачений вживав сам та збував. Зазвичай незаконним «промислом» займався у позаслужбовий час. У липні минулого року, пізнього вечора, у центрі міста Житомира, під час збуту «дози» амфетаміну за 400 грн своєму знайомому патрульного викрили «на гарячому».

Наразі його відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Злочин викрито обласною прокуратурою спільно з другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Оперативний супровід – Житомирського управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури