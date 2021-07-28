За зґвалтування 15-річної дівчини жителю Миколаївщини загрожує до 12 років ув’язнення

27 липня 15-річна дівчина повідомила в поліцію про те, що вранці до її помешкання увірвався 20-річний колишній хлопець, із яким вона не спілкується вже близько шести місяців, та почав погрожувати ножем, після чого зв’язав і зґвалтував.

В оселі також знаходилась бабуся потерпілої, яку зловмисник погрозами змусив мовчати. Дівчині вдалось звільнитись, коли до їхньої домівки прийшли спільні знайомі, вони і викликали поліцію, проте молодик втік.

Вжитими оперативними заходами поліцейські встановили місцезнаходження 20-річного зловмисника та доставили до відділку, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Відомо, що затриманий є фігурантом іншого кримінального провадження за спричинення тяжких тілесних ушкоджень учаснику АТО, а справа за цим фактом більше року розглядається у суді. Тоді молодикові був обраний запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Зараз поліцейські відділення поліції №8 (Березанське ВП) Миколаївського районного управління проводять розслідування за ч. 3 ст. 152 КК України «Зґвалтування», санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі призначено проведення відповідних експертиз й тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Березанський відділ Миколаївської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області