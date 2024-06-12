За зґвалтування малолітньої доньки13 років за ґратами проведе мешканець Прикарпаття
За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 52-річному жителю Надвірнянського району за зґвалтування малолітньої дитини ( ч.4 ст. 152 КК України).
Його засуджено до 13 років позбавлення волі.
Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели, що чоловік упродовж лютого-квітня 2022 року систематично вступав у статеві зносини зі свою 13-річною донькою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство.
Сторона захисту, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, оскаржила його в апеляційному порядку.
Івано-Франківський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо законності та справедливості вироку, а скаргу сторони захисту залишив без задоволення.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet