За зґвалтування малолітньої доньки13 років за ґратами проведе мешканець Прикарпаття

За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 52-річному жителю Надвірнянського району за зґвалтування малолітньої дитини ( ч.4 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели, що чоловік упродовж лютого-квітня 2022 року систематично вступав у статеві зносини зі свою 13-річною донькою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство.

Сторона захисту, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, оскаржила його в апеляційному порядку.

Івано-Франківський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо законності та справедливості вироку, а скаргу сторони захисту залишив без задоволення.

Івано-Франківська обласна прокуратура