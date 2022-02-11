За зґвалтування та вбивство мешканця Запоріжжя засуджено до довічного позбавлення волі

Запорізький апеляційний суд підтримав правову позицію прокурорів Запорізької обласної прокуратури щодо засудження чоловіка за умисне вбивство, поєднане із насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ч. 3 ст. 153, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 01.06.2010). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі

Прокурор у суді довів, що в листопаді 2015 року засуджений відпочивав в одній із саун міста.

Перебуваючи напідпитку, він напав на адміністраторку закладу, силою подолав опір та проти її волі задовольнив свою статеву пристрасть. Чоловік наносив численні удари, після чого здавив шию потерпілої руками, що призвело до її смерті.

Незважаючи на часткове визнання чоловіком своєї провини та наявність обтяжуючих обставин, районний суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура оскаржила його до апеляційної інстанції.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури