За зґвалтування зі смертельними наслідками судитимуть мешканця Сумщини

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом зґвалтування та залишення в небезпеці (ч. 5 ст. 152, ч. 3 ст. 135 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2021 року в м. Кролевець чоловік запросив до себе в квартиру знайому. Вони разом вживали алкоголь, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її з використанням предмета.

Попри те, що потерпіла була без свідомості, при цьому в неї була кровотеча, чоловік не викликав медиків. У результаті отриманих ушкоджень потерпіла померла.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури