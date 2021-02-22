За жорстоке вбивство співмешканки затримали 32-річного жителя Кривого Рогу

На ґрунті ревнощів зловмисник завдав жінці більше 16 ножових поранень, від яких потерпіла померла на місці події.

Злочин стався ввечері, 20 лютого в одному із будинків Широківського району. Правоохоронці встановили, що чоловік під час конфлікту схопив ніж та завдав своїй співмешканці численних ножових поранень по всьому тілу. Від отриманих поранень 28-річна жінка померла, а чоловік залишивши ніж встромленим у тілі померлої, втік з місця злочину.

Правоохоронцям знадобилися лічені години, щоб встановити місце знаходження підозрюваного та затримати його. Нападником виявився 32-річний місцевий мешканець.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України(вбивство). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції