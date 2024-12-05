За знущання над матірʼю судитимуть жителя Дніпра

Раніше судимий за аналогічні злочини кривдник, умисно, систематично ображав нецензурними висловлюваннями потерпілу, залякував, принижував та погрожував фізичною розправою.

Перебуваючи за місцем проживання, 62-річний правопорушник влаштовував сварки зі своєю матірʼю, чинив психологічний тиск відносно неї.

За вчинення домашнього насильства правоохоронці притягували чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кривдник зобовʼязувався виправитися, проте своїх обіцянок не дотримався та не припинив ображати жінку.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіший з яких – позбавлення волі строком до двох років.

Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду.

Поліцейські нагадують, що за вчинення домашнього насильства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви страждаєте від домашнього насильства – не мовчіть, а своєчасно зверніться до поліції.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2