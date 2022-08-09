Заарештовані корпоративні права Ocean Plaza, пов’язаного з путінським Ротенбергом, передали до АРМА

В управління АРМА передали заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн, серед них один із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва – Ocean Plaza.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує УНН.

“Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться, в тому числі, про один з найбільших торгово-розважальних центрів в столиці. Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни росії з близького оточення очільника країни-агресора”, – ідеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян рф, які у подальшому використовували їх, зокрема, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів збройним силам росії.

Київський ТРЦ Ocean Plaza, який пов’язаний із другом російського диктатора володимира путіна, бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, нещодавно був повністю закритий.

Він фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, за винятком кількох магазинів і супермаркету на нульовому поверсі. Тепер ТРЦ закрився.

Через кіпрську “Ocean Plaza Project Ltd” 33% ТРЦ належать компанії UPD Holdings Limited. Раніше вона належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Інші компанії знаходяться у володінні “ТПС Нерухомість”, яка має у своєму розпорядженні 5 ТЦ в країні-агресорі. Її заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг. До 2019 року вона контролювалася Лілією Ротенберг, дочкою російського олігарха Аркадія Ротенберга, який фактично побудував Кримський міст.

У росії Ротенбергу належить велика кількість бізнесів, у тому числі – компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по аміакопроводу “Тольятті-Одеса”. Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема йде через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через “Одеський припортовий завод” в інші країни. Цією ж схемою користувався ще один російський завод “ТольятіАзот” для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив свою роботу.