Харківські поліцейські оперативно затримали чоловіка за вбивство брата

Компанія з п’яти осіб пиячила в приватному будинку. Між рідними братами виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті один з них ударив іншого ножем. Від отриманого поранення чоловік помер.

Повідомлення від свідка події надійшло до ВП№1 ХРУП№» 15 вересня о 15:30.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативно група, керівництво ГУНП в Харківській області та територіального підрозділу.

Поліцейські встановили, що у приватному будинку по вулиці Верстатній компанія з п’яти осіб розпивала алкогольні напої. Між двома 46-річними братами виникла сварка. Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої один з братів наніс іншому ножове поранення в міжреберну ділянку тіла. Від отриманого поранення чоловік помер.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

46-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області