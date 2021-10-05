Заарештовано чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річної доньки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 38–річному мешканцю Києва, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч. 3 ст. 152 КК України).

У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року підозрюваний запросив до себе додому 14-річну доньку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучено, мешкають окремо). Перебуваючи в квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її.

За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура