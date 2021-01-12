Поліцейські викрили молодиків, які обкрадали жителів Волині

Двоє зловмисників промишляли у селах Горохівського району. Вже відомо, що вони причетні до вчинення 11 крадіжок.

Перші 2 випадки крадіжок поліцейські зафіксували у грудні минулого року. Тоді правоохоронці встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні 22-річний та 18-річний жителі одного із сіл Горохівського району.

Згодом, під час досудового розслідування, з’ясувалося, що молодики частенько промишляли на території району. Вже відомо, що вони вчинили 11 крадіжок. У полі зору зловмисників, здебільшого були власники автомобілів, з територій домоволодінь яких вони викрали паливно-мастильні матеріали та автозапчастини на майже 4 тисячі гривень.

Також крадії з одного із подвір’їв села Уманці поцупили кінні борони та решітку до них, вартістю понад 1000 грн. В іншого жителя цього ж села – радіоприймач, електропроводку та трансформатор до телевізора.

Зловмисникам оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

До слова, за скоєне зловмисникам до п’яти років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області