Заарештованому, який вимагав 6 тис. доларів у «колеги», повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який утримується в СІЗО, за фактом вимагання, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомив в. о. начальника відділу Харківської обласної прокуратури Олександр Хихля, досудовим розслідуванням встановлено, що заарештований чоловік, який утримується в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», вступивши у змову з пособником на волі, систематично вимагав грошові кошти за штучно створений борг перед злочинним середовищем у іншого заарештованого, який утримується у цій же установі за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Вимагач зателефонував батькові «боржника» та, погрожуючи фізичною розправою над його сином, повідомив, що той має сплатити 6 тис. доларів США.

Батько потерпілого, побоюючись за життя свого сина, перерахував частину грошей на банківську картку, яка належить спільнику організатора злочину.

Наразі повідомлено про підозру одному з членів злочинної групи. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури